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        Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu

        KOCAELİ'de, Necdet Taş (45), otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçin´i (12) soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki verdi. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü, savcılığa giden Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:45
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        Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
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        KOCAELİ'de, Necdet Taş (45), otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçin´i (12) soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki verdi. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü, savcılığa giden Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Çayırova ilçesinde yaşayan Necdet Taş, otizm hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan kızı Zeynep Elçin Taş'ı soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdü. Taş'ın muayenesinin ardından doktor reçete yazdı. Eczacı G.G.Z., doktorun yazdığı antibiyotik elinde olmadığı için muadilini verdi. İlacı kullanan Zeynep Elçin Taş, fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar, ilacın alerjik etki yaptığını söyledi. Vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gören Zeynep Elçin Taş taburcu oldu. Baba Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        Kendilerine bilgi verilmeden ilacın muadilinin verildiğini belirten Necdet Taş, "Bu ilaçları tezgahın arkasında hazırladıkları için biz görmedik, bize bilgimiz dışında, bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek. 48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Hemen Çayırova'da bulunan bir polikliniğe götürdük, ilaç alerjisi olduğu söylenerek serum takıldı. Evimize geldiğimizden 2 saat sonra daha şiddetli kabarmalar oldu. Bu defa eğitim araştırma hastanesine gittik ve buradaki doktorlar da ilaç alerjisi olduğunu söylediler. 'Allah'tan boğazına vurmamış' dediler. Burada takılan serumun ardından şişmeler indi" diye konuştu.

        'SAVCILIĞA, ECZACILAR ODASI'NA VE CİMER'E ŞİKAYET ETTİK'

        Muadil ilaç veren eczacı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Taş, "Evimize geldikten 2 saat sonra aynı şikayetle bir daha hastaneye gittik, bu böyle 5-6 kez tekrarlandı. 1 ay oldu şu an iyiyiz ama muadil olarak verilen ilacın vücuttan atılması 60 günü bulabiliyormuş. Bu süre zarfında benim kızım eğitim öğretim hayatından geri kaldı. Ben işimden gücümden geri kaldım, kızım rehabilitasyon merkezine gidiyordu, oradan geri kaldı. Birkaç tane özel kursa gidiyordu, oradan geri kaldı. Ben yaşadıklarımızla ilgili gayet iyi niyetli bir şekilde gittiğimde eczacı hanımefendiye kızımın rahatsızlandığında çektiğim fotoğrafları göstermeye çalıştım, benimle hiç ilgilenmediği gibi bize 'Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim' dedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bununla ilgili CİMER'e, Eczacılar Odası'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Bakalım bu eczane bize muadil ilaç verdiğini söylemek zorunda mı, değil mi?" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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