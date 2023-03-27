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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köksal Engür yaşamını yitirdi

77 yaşındaki İsmail Köksal Engür'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayata veda etti

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AA
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Oyuncu Cengiz Bozkurt, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Köksal Engür'ün vefat haberinin ardından sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.

    SÜHA UYGUR

    27 Mart Tiyatro Günü'müzde Köksal ağabeyin acı haberini almak çok üzücü. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim...
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Engür, özellikle son dönemde 'Leyla ile Mecnun' dizisinde oynadığı 'Ak Sakallı Dede' rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

    KÖKSAL ENGÜR HAKKINDA

    Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya gelmişti. Oyuncu, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu 'Çocuk Saati' programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başlamıştı.

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan Engür, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atmıştı.
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Oyuncu, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi'nde rol almıştı.

    Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan Engür, 'SüngerBob KareŞort' çizgi dizisinde 'Squitward'ü seslendirmişti.
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu', 2002'de ise 'Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' seçilen Köksal Engür, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde 'Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.
  • Köksal Engür yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra 'Susam Sokağı'ndaki 'Büdü' karakteriyle 'Red Kit' çizgi filminde 'Red Kit'i seslendirmişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AHT, DHA

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