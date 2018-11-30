HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 31 Ağustos 2018 tarihinde yaptığımız konkordato başvurusu sonucunda şirketimiz için uygun görülen tedbirler kamuoyunun bilgisi dahilindedir.
Nitekim, geçici mühlet kararı sonrası atanan komiser heyeti, geçen 3 ay içerisindeki performansımızı ve mali değerlerimizdeki olumlu gelişmeleri göz önünde bulundurarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize ve sürecin sonunda başarıya ulaşacağımıza dair olumlu rapor sunmuştur. Bu karar, tedariğini yurt içinden sağlayan ve dünya çapında ihracat konusunda emin adımlarla ilerleyen şirketimize, iş ortaklarımızın güvenini arttırmıştır. Bu ilerleme her şeyden önce Türk Kamuoyunun bize sonsuz desteği ile gerçekleşmiştir.
Bu kapsamda, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından; tüm bu olumlu gelişmeler göz önünde bulundurularak ve şirketimize duyulan güven sebebiyle iki aylık ek geçici mühlet süresine dahi gerek duyulmaksızın kesin mühlete hükmedilmiştir.
Şirketimiz bu süreçte bir çok stratejik karar almış ve verimlilik odaklı yeni bir iş modeli benimseyerek çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda; tüm giderlerimizi kontrol altına alarak karlılığımızı arttırıyoruz. Markamızı yeni ülkelere taşıyarak ihracat ağımızı genişletiyor ve yaptığımız atılımlar ile e-ticaret alanında rekor satışlar yapıyoruz. Elbette öncelikli hedefimizin; komiser heyeti nezaretinde alacaklılarımızla anlaşarak geçmişe yönelik borçlarımızın yapılandırılması olacağının altını çizmek isteriz.
Bizden desteklerini esirgemeyen başta Türk Kamuoyuna, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve bayilerimize teşekkürlerimizi sunuyor, destekleriniz ile gücünü bu ülkeden alan ve adını dünyaya duyuran HOTİÇ markasını daha ileriye taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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