Konya Valiliği de 'X' hesabından yaptığı duyuruda ''Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için #OrmanınKahramanları ve ekiplerimiz Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle, çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" denildi.