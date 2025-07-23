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        Haberler Gündem Konya'daki yangında bir kişi öldü

        Konya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:00
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        Konya'daki yangında bir kişi öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesi Çay Mahallesi Öztürk Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürdü.

        Evde bulunan Ömer Ölçer'in (56), hayatını kaybettiği belirlendi. Ölçer'in cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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