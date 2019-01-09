Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Tuzlukçu Belediyesi ekipleri, iddiaya göre, dün Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinin sakinlerinin şikayeti üzerine 7 sokak köpeğini toplayıp, kamyonete koydu.

Belediye görevlileri, köpekleri bölgedeki boş araziye bırakmak isterken, yoldan geçen veteriner, durumu fark edince tepki gösterdi. Bu sırada aynı yoldan geçen sürücüler de durup, veterinere destek oldu.

Kamyonetteki 1 köpeğin telef olduğu, 1 köpeğin de uyuşturucu iğneyle bayıltıldığı ileri sürüldü. Belediye görevlilerine tepki anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülere göre, belediye görevlileri, tepkiler nedeniyle köpeklerle bölgeden uzaklaştı. Sosyal paylaşım sitelerinde görüntüleri izleyenler ise belediye görevlilerine tepki gösterdi.





Tuzlukçu Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinde oturanların şikayeti üzerine köpeklerin toplandığını, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde hayvan barınağı olmadığı için Konya 'daki hayvan barınağına götürüldüğünü belirtti. Olayın çarpıtıldığı, ölü ve uyutulmuş köpek olmadığı, hayvanların açlık nedeniyle halsiz olduğu öne sürüldü.

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