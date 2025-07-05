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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Konya'da vahşet... Öldürüp TIR'la ateşe vermiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Konya'da vahşet... Öldürüp TIR'la ateşe vermiş!

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'da bulunan 47 yaşındaki Özcan Karakaya'nın ölümüyle ilgili çalışma yapan polis, araçta yapılan incelemede parmak izine ulaşılan 38 yaşındaki Şakir T.'yi gözaltına aldı. Şakir T., ilk ifadesinde, "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:39
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        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan TIR'da bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

        "TIR'I OĞLUM KULLANIYORDU"

        AA'daki habere göre ulaşılan araç sahibi A.K, TIR'ı oğlu Özcan Karakaya'nın (47) kullandığını söyledi. Cesedin Karakaya'ya ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.

        ÖNCE PARMAK İZİ SONRA GÖZALTI

        Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Şakir T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.

        MAKTULLE BİRLİKTE TIR'I YAKMIŞ

        Şakir T.'nin çıkan tartışmada Karakaya'yı silahla öldürdükten sonra TIR'ı yaktığını itiraf ettiği ve "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dediği öğrenildi.

        Emniyete götürülen Şakir T.'nin işlemleri sürüyor.

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