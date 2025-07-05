Konya'da vahşet... Öldürüp TIR'la ateşe vermiş! Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'da bulunan 47 yaşındaki Özcan Karakaya'nın ölümüyle ilgili çalışma yapan polis, araçta yapılan incelemede parmak izine ulaşılan 38 yaşındaki Şakir T.'yi gözaltına aldı. Şakir T., ilk ifadesinde, "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:39 facebook

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