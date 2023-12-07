Mevlana'yı anma törenleri 'Vuslat Vakti' yürüyüşüyle başladı

KONYA'da,Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 750'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Vuslat Vakti' temalı yürüyüşle başladı.

Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaretiyle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 750'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Türbe ziyareti sonrası Valilik binası önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Mevlana Müzesi önüne kadar, Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu öncülüğünde yapıldı. Mevlana Müzesi'nde, Mevlana'nın sandukası başında Gülbank (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu. Ardından müze önündeki meydanda ise 'Nevbe' merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) gerçekleştirildi.

'Düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün, 17 Aralık'ta Şebiarus töreniyle son bulacak. Anma programı kapsamında sema gösterileri, söyleşiler, resim sergileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.