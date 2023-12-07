Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Havuza düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş, toprağa verildi

        KONYA'dafabrikada elektrik kablosu hattı çekerken, arıtma havuzuna düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş Dumlu'nun (17) cenazesi, toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havuza düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'dafabrikada elektrik kablosu hattı çekerken, arıtma havuzuna düşüp ölen stajyer öğrenci Ulaş Dumlu'nun (17) cenazesi, toprağa verildi. 

        Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ekibiyle dün bir fabrikaya gitti. Burada elektrik kablosu hattı çekerken dengesini kaybeden Ulaş Dumlu, 'çöktürme' olarak bilinen 2,5 metre derinliğindeki arıtma havuzuna düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dumlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından mezarlığa defnedildi. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"

        Benzer Haberler

        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yargılama sürüyor
        Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yargılama sürüyor
        Konyurt Ayder'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Neş...
        Konyurt Ayder'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Neş...
        Katolik papazken Müslüman olan ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini kıtal...
        Katolik papazken Müslüman olan ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini kıtal...
        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı
        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı
        İnmede erken müdahale hayat kurtarıyor
        İnmede erken müdahale hayat kurtarıyor