Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, "Vuslat Vakti" yürüyüşüyle başladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleriyle vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Konya Müftüsü Ali Öge dua etti.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra "Vuslat Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden tekbirlerle Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı, ardından meydanda yapılan Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, sema programları, sergiler ve söyleşilerle devam edecek.