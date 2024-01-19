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        Bez çantadan 1,5 kilo eroin çıktı

        KONYA'da polisin, şüphe üzerine durdurup aradığı kişinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş 1 kilo 570 kilo eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:20
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        Bez çantadan 1,5 kilo eroin çıktı
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        KONYA'da polisin, şüphe üzerine durdurup aradığı kişinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş 1 kilo 570 kilo eroin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde şüphelendikleri 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş, satışa hazır halde 153 pakette 1 kilo 570 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, 'Uyuşturucu satmak ve nakletmek' suçlarından, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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