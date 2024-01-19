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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Konya'da heyecanla izlendi

        Konya'da, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın "Ax-3 misyonu" için başlayan uzay yolculuğu takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:39
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Konya'da heyecanla izlendi
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        Konya'da, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın "Ax-3 misyonu" için başlayan uzay yolculuğu takip edildi.

        Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kurulan dev ekrandan tarihi anları izleyenler, fırlatma töreninin heyecanına ortak oldu.

        Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru başlayan yolculuğuna şahitlik edenler, bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

        Etkinliğe katılan Mehmet Emir Acar, tarihi anlara şahit olmanın onuru ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

        Fırlatma anında tarifsiz duygular yaşadıklarını vurgulayan Acar, "Gelecek nesillere, evlatlarımıza, belki ilerde torunlarımıza bu anları anlatmanın şerefi ve onurunu hissedeceğiz. Bunu bize yaşatan, buna vesile olan başta milli astronotumuz Alper Gezeravcı'ya, devlet büyüklerimize, hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünleri yaşamanın onurunu ve şerefini bize hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Kelimeler şu anda kifayetsiz." dedi.

        Fırlatma törenini izleyenlerden 7 yaşındaki Elif Öksüz de "Çok mutlu oldum, çok sevindim. Uzaya çıkmak çok heyecan verici. İnsanın cesur olması gerekiyor. Zevkli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben aslında doktor olmak istiyorum ama astronot olmayı da çok isterim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Alper Gezeravcı'yı izlemek bence çok zevkli ve heyecanlı." diye konuştu.

        Türkiye'nin bu başarıya imza atmasının çok mutluluk verici olduğuna dikkati çeken gençlerden Toprak Zeyrek ise "Daha iyi yerlere gelebilmemiz için gönderilen astronotların orayı keşfetmesi ve incelemesi, bize bunun hakkında bilgiler getirmesi çok önemli. Türkiye'nin bu alanda gelişimi için mutluyum. Fırlatma esnasında kalbim çıkacak gibiydi. Çok heyecanlıydı. Kayıt da aldım zaten. Bu tarihi bir andı ve buna tanıklık etmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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