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        Konyaspor-Göztepe maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe'yi uzatma bölümü sonunda 2-1 yenerek son 16 turuna yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:45
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        Konyaspor-Göztepe maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe'yi uzatma bölümü sonunda 2-1 yenerek son 16 turuna yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Ömerovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi sakat oyuncuları olduğunu belirterek, "Aynı zamanda takım da biraz düşüşteydi. Öz güven kaybeden bir grup vardı. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Futbolcular, inanılmaz mücadele etti. Bazen olumsuz şeyler vardı ama o istek ve arzu bizi sonraki tura taşıdı. Kupada en zor maçımız oldu. Turu geçtik, mutluyuz ama lig bizim için daha önemli." diye konuştu.

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise yeşil-beyazlıları tebrik ederek, "Sanıyorum golü atınca sonuca takıldık ve oyunumuzu oynayamadık. İstediğimiz şekilde devam edemedik. Ardından Konyaspor, iki gol buldu. Bugün biraz daha öz güvenli olmalıydık. Burada biraz eksik kaldık. Rakibimizden çok daha fazla gol fırsatı yakaladık ve aslında turu geçmeyi hak eden taraf bizdik." şeklinde görüş belirtti.

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