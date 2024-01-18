Ax-3 ekibi, uzay aracına hareket etti

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için heyecanlı bekleyiş sürerken, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı.

Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Ax-3 mürettebatının kısa süre sonra kendilerini ISS'ye taşıyacak SpaceX'e ait Dragon uzay aracına binmeleri ve son hazırlıklarını yapmaları bekleniyor. SpaceX Dragon uzay aracı, ISS'ye SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.

Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten sabah yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanılmıştı.

Buna göre, Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugünü yarına bağlayan gece TSİ 00.49'da fırlatılması planlanıyor.

FAHRETTİN ALTUN: TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Türkiye olarak, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.

Ülkemiz, insanlı ilk uzay yolculuğuna adım atıyor. Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu önemli yolculuk, Uzay Vatan'da yaptığımız ve gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bir mihenk taşı olacak. Bu yolculuk, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan büyük bir hikayesinin başlangıcını ve ülkemizin uzaydaki varlığını güçlendirecek son derece kıymetli bir adımı simgeliyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü Türkiye vizyonu, her alanda yüksek başarılar elde etmemiz için bize ilham veriyor.

Bilim ve uzay keşifleri alanında çok kıymetli bu görevi üstlenen ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşen bu yolculukta başarılar diliyorum.

Türkiye olarak, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.



Ülkemiz, insanlı ilk uzay yolculuğuna adım atıyor. Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.



Bu önemli… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024

BAKAN KACIR: ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medyadan Gezeravcı'ya destek verdi:

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti. O’nunla gurur duyuyoruz. Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor.

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu gerçekleştirecek Astronot Alper Gezeravcı milletimize “Allahaısmarladık” diyerek selamlarını iletti.



O’nunla gurur duyuyoruz.



Türk Milleti nefesini tuttu, tarihi anı bekliyor.



19 Ocak 2024 00:49⏳#GururDuyTürkiye 🚀👩‍🚀🇹🇷 pic.twitter.com/VP9jvHcsHi — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 18, 2024

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.