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        Konya'da hastane koridorunda yatan kişi firari hükümlü çıktı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü hastane koridorunda yatarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:11
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        Konya'da hastane koridorunda yatan kişi firari hükümlü çıktı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü hastane koridorunda yatarken yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane koridorunda yatan bir kişiden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi.

        Kimliğini polise göstermeyen D.M'nin, yapılan fotoğraf analizinden "cinayet, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma ve ticareti" suçlarından arandığı, hakkında 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

        Polis ekiplerince emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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