Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Konya'nın Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli'deki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Aramalarda, 125 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Beyşehir'de ise yine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.S, C.Y, H.A. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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