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        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:10
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        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Yeni Mahalle'de belirlenen bir ikamette yapılan aramada, 47 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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