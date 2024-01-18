Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Yeni Mahalle'de belirlenen bir ikamette yapılan aramada, 47 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.