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        Emekli polis evinde ölü bulundu

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde  emekli polis İbrahim Ünal (74) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ünal'ın, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:15
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        Emekli polis evinde ölü bulundu
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde  emekli polis İbrahim Ünal (74) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ünal'ın, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. 

        Olay, bugün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim Ünal'a, yakınları ulaşamayınca mahalle muhtarı Mustafa Çağlayan'a haber verildi. Ünal'ın evine giden muhtar Çağlayan, kapıyı açan olmayınca, 112 Acil Çağrı Merkezine arayıp, durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekibi Ünal'ı, yer yatağının kenarında, yere atılmış kıyafetlerin arasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ünal'ın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın, cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Ünal'ın, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. 

        EVİNDEN SÜREKLİ ÇÖP KOKUSU GELİYORDU 

        Polis, evde yaptığı incelemede kıyafetleri ve eşyaları dağınık olan Ünal'ın, sürekli alkol aldığı, komşularıyla da arasının iyi olmadığını, evinden sürekli çöp kokusu geldiği için komşuları tarafından durumun fark edilmediğini belirledi. 

        MUHTAR, DAHA ÖNCE DE ULAŞAMAMIŞ 

        Muhtar Mustafa Çağlayan da, 25 Aralık günü adliyeden gelen bir evrakı teslim etmek için Ünal'ı aradığını belirterek, şunları söyledi:

        ''Cep telefonuna ulaşamayınca evine gittim. Kapıyı açan olmadı. Bugün de polis aradı, karıştığı bir kavga nedeniyle Ünal hakkında dava açıldığını, iki kez mahkemeye gitmediğini ve bu  nedenle zorla götürülmesi için hakkında yakalama kararı bulunduğunu söyledi. Ben, daha önce de ulaşamadığımı söyledim. Polis, İzmir'de yaşayan kızına ulaşmış. Kızı da babasına ulaşamayınca, benim cep telefon numaramı internetten bulup aradı. Durumu anlattı. Ben tekrar eve gittim. Kapıyı açan olmayınca da polise haber verdik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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