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        Konya'da taşıdığı bez çantada ve üstünde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:09
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        Konya'da taşıdığı bez çantada ve üstünde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin taşıdığı bez çantada ve üstünde yapılan aramada, satışa hazır 1 kilo 570 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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