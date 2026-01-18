Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında kurum ve özel sektör tesislerinde yapılan ölçümlerde yaklaşık 8,5 milyon dolarlık enerji verimliliği potansiyeli tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:23 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında kurum ve özel sektör tesislerinde yapılan ölçümlerde yaklaşık 8,5 milyon dolarlık enerji verimliliği potansiyeli tespit edildi.

        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliğinin artmasına katkı sunacak olan KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi hayata geçirildi.

        Mobil etüt araçlarında kullanılan teknik cihazlarla üretimden pompaj sistemlerine, basınçlı hava hatlarından yalıtım ve baca gazı sistemlerine kadar enerji kayıp ve kaçakları detaylı biçimde tespit ediliyor.

        Elde edilen veriler doğrultusunda hem enerji tüketiminin hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik somut iyileştirme adımları planlanıyor.

        Ölçüm yapılan tesislerin yaklaşık yüzde 50'sinde ise önerilen iyileştirmeler uygulamaya alındı.

        Etüt aracı, Konya ağırlıklı olmak üzere KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat) dahil 15 ilde hizmet verdi.

        - 193 lokasyonda ölçüm yapıldı

        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, AA muhabirine, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının detaylarını paylaştı.

        Bölgede enerji verimliliğinde önemli bir altyapı oluşturduklarını belirten Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi sorumluluk sahasında ilk kez Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Enerji Verimliliği Merkezi kurulduğunu anımsattı.

        Devreye alınan Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı'nın enerji tüketimini yerinde ölçmeye imkan sağlayan ekipmanlarla donatıldığını dile getiren Karakoyunlu, "Tesis ve binalarda enerjiye ilişkin tüm ölçümleri tek bir sistemde topluyoruz. Amacımız, ölçümü yapılan tesis ya da binada enerji kayıp ve kaçaklarını net biçimde tespit ederek, gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak. Proje 2023'te başladı. Bugüne kadar 147 firma ve kurumda, 193 lokasyonda ölçümler yapıldı." ifadelerini kullandı.

        - 59 bin ton karbon salınımı engellenebilir

        Yapılan çalışmalar sonucunda yıllık 9 bin 600 TEP (ton eş değer petrol) karşılığı enerji verimliliği sağlandığını vurgulayan Karakoyunlu, şunları kaydetti:

        "Bu sayede yaklaşık 59 bin ton karbon salınımının da önüne geçiliyor. Enerji verimsizliğinin bugünkü ekonomik karşılığı da yaklaşık 8,5 milyon dolar. Tespit edilen sorunların giderilmesi için gerekli yatırım tutarının ise 12,7 milyon dolar. Bu da yapılan revizyonların yaklaşık 1,5 yıl içinde kendini amorti edebileceğini gösteriyor. Verimlilik artışı yenilenebilir enerji yatırımları açısından da önemli bir zemin oluşturuyor. Ölçüm yapılan tesislerde sağlanacak verimlilik sayesinde, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yaklaşık 40 megavatlık bir enerji kapasitesine denk tasarruf elde edilebilir. Biz tasarrufu ayrı, verimliliği ayrı bir kavram olarak ele alıyoruz. Önce mevcut sistemlerin doğru ve nitelikli çalışmasını sağlamak, ardından yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye almak temel yaklaşımımız."

        Karakoyunlu, elde edilen verimlilik potansiyelinin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Bugün ölçüm yaptığımız tesislerde boşa harcanan enerji, Ermenek Barajı'nda üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. Bu sistem yaygınlaştırıldığında, mevcut enerji kaynaklarımızdan çok daha geniş kesimlerin faydalanmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Konya Ovası'nda barajlardaki seviye düşünce 84 kuyu açılıp şebekeye bağland...
        Konya Ovası'nda barajlardaki seviye düşünce 84 kuyu açılıp şebekeye bağland...
        Selçuklu Belediyesi kompost üretim tesisi öğrencilere anlatıldı
        Selçuklu Belediyesi kompost üretim tesisi öğrencilere anlatıldı
        Karatay Masa Tenisi Takımı'ndan milli gurur
        Karatay Masa Tenisi Takımı'ndan milli gurur
        Konyaspor ile Eyüpspor 4. randevuda
        Konyaspor ile Eyüpspor 4. randevuda
        Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa kaynağı: Kış çayı
        Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa kaynağı: Kış çayı
        Deri ve sanatı buluşturup el emeğiyle saat kordonu yapıyor Deri, ebru ve el...
        Deri ve sanatı buluşturup el emeğiyle saat kordonu yapıyor Deri, ebru ve el...