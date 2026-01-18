Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Seydişehir Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar yeniden seçildi

        Seydişehir Şoförler Odası olağan genel kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar yeniden seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir Şoförler Odası olağan genel kurulu yapıldı.

        Taşıyıcılar Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen kurulda, mevcut başkan Hasan Ünüvar ile Hüseyin Yıldız başkanlık için yarıştı.


        Yapılan oylamada Hasan Ünüvar yeniden başkanlığa seçildi.


        Ünüvar, kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür ederek, Seydişehir'de şoförlerin sorunları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Genel kurula Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve STK başkanları da katıldı.













        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi
        Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi
        Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı
        Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı
        Konya Ovası'nda barajlardaki seviye düşünce 84 kuyu açılıp şebekeye bağland...
        Konya Ovası'nda barajlardaki seviye düşünce 84 kuyu açılıp şebekeye bağland...
        Selçuklu Belediyesi kompost üretim tesisi öğrencilere anlatıldı
        Selçuklu Belediyesi kompost üretim tesisi öğrencilere anlatıldı
        Karatay Masa Tenisi Takımı'ndan milli gurur
        Karatay Masa Tenisi Takımı'ndan milli gurur