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        Konya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ekiplerce bulundu

        Konya'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası, evinden bir kilometre uzaklıkta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:15
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        Konya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ekiplerce bulundu
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        Konya'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası, evinden bir kilometre uzaklıkta bulundu.

        Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak Mahallesi'nde Alzheimer hastasının eve dönmemesi üzerine ailesi ve mahalle halkı arama çalışması başlattı.

        İhbar üzerine AFAD ekipleri koordinesinde arama kurtarma çalışmaları genişletildi.

        Jandarma ve polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yaşlı adam, sabah saatlerinde evine 1 kilometre uzaklıkta bir tarlada balçıkta mahsur kalmış halde bulundu.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

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