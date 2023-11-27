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        Konyaspor´un yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu

        KONYASPOR Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu´nda tek liste ile gidilen seçimde, önceki yönetimde Futbol Şube Sorumlusu olan iş insanı Ömer Korkmaz yeni başkan oldu. Yeni başkan Ömer Korkmaz, "Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla, zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız Konyaspor'u bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır. Gayretimiz, çalışmalarımız gece gündüz demeden bu yönde sürecektir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Söyleyeceğimiz her bir sorun, birlikte hareket ederek üstesinden gelinecektir" dedi.     

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:40
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        Konyaspor´un yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu
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        KONYASPOR Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu´nda tek liste ile gidilen seçimde, önceki yönetimde Futbol Şube Sorumlusu olan iş insanı Ömer Korkmaz yeni başkan oldu. Yeni başkan Ömer Korkmaz, "Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla, zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız Konyaspor'u bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır. Gayretimiz, çalışmalarımız gece gündüz demeden bu yönde sürecektir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Söyleyeceğimiz her bir sorun, birlikte hareket ederek üstesinden gelinecektir" dedi.     

        Konyaspor´da geçtiğimiz hafta gidilen Olağanüstü Genel Kurul´da yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenen başkanlık seçimi bugün gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda yeni başkan, önceki yönetimde Futbol Şube Sorumlusu olan iş insanı Ömer Korkmaz seçildi.

        Seçimin ardından konuşan Konyaspor´un yeni başkanı Ömer Korkmaz, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devraldığımız Fatih Özgökçen başkanımızdan, birlikte çalıştığımız yönetici arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere Konyaspor zor bir dönemden geçiyor. 100 yılı aşkın süredir var olan kulübümüz, belli dönemlerde bugün yaşadığımız sıkıntılı süreçlere tanıklık ettik. Camia olarak yaşadığımız her durum aslında bizlere iyi bir tecrübe oldu. Yine camia olarak yeniden birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla, zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu olarak ilk amacımız, Konyaspor'u bugün oluşan zorlu süreçten çıkarmaktır. Gayretimiz, çalışmalarımız gece gündüz demeden bu yönde sürecektir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Söyleyeceğimiz her bir sorun, birlikte hareket ederek üstesinden gelinecektir. Taraftarlarımız, basınımız ve tüm bu Konya camiası bir bütün olarak yeniden özlenen günlere döneceğimize inanıyoruz. Ayrıca sorunları bertaraf etme noktasında Konyaspor Yönetim Kurulu'nun yalnız kalmayacağını ve şehrimizin her kesiminden maddi manevi gereken desteği göreceğine inanıyoruz. Konyaspor´umuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte yola çıktığımız her bir arkadaşımız zorlu ve meşakkatli bir yola çıktığımızın bilincindedir. Biz bu yola baş koyduk, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Birbirimize sırtımızı yaslayacağımız bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ekonomik ve sosyal sorunların baş gösterdiği bu ortamda kulübümüz için elini taşın altına koyan herkes bizim için çok değerlidir. Birlikte hareket etmenin niyetiyle Konyaspor´umuzun başarısı için ter dökeceğiz. Bu süreçte tüm camiamızdan gelecek her türlü yapıcı eleştiriye de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.   

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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