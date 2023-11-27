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        Seydişehir'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:09
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        Seydişehir'de Gazze yararına kermes düzenlendi
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        Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Hürriyet Caddesi Kızılay Binası yanında bulunan alanda hazırlanan kermesin açılışı ilçe protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

        İlçe Merkez Vaizi Ali Akbıyık, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerde hissetmek lazım. Olayın maddi yönünden çok manevi yönü itibariyle İlçe Müftülüğü tarafından Filistinliler yararına tertip edilen kermes 27 kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecektir." dedi.

        Kermesten elde edilecek gelir Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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