Seydişehir'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Hürriyet Caddesi Kızılay Binası yanında bulunan alanda hazırlanan kermesin açılışı ilçe protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Merkez Vaizi Ali Akbıyık, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerde hissetmek lazım. Olayın maddi yönünden çok manevi yönü itibariyle İlçe Müftülüğü tarafından Filistinliler yararına tertip edilen kermes 27 kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecektir." dedi.

Kermesten elde edilecek gelir Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.