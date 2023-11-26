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        Konya'da 11 katlı apartmanda çıkan yangında, eski bakanın annesi dumandan etkilendi

         KONYA´dabirsitedeki apartmanın 8´inci katında çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yangında apartmanda oturan Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan´ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:20
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        Konya'da 11 katlı apartmanda çıkan yangında, eski bakanın annesi dumandan etkilendi
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         KONYA´dabirsitedeki apartmanın 8´inci katında çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yangında apartmanda oturan Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan´ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Meral ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak´taki Altındamla Konutları´nda çıktı. Sitedeki 11 katlı apartmanın 8´inci katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti. Apartmanın 9´uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan´ın annesi Samiye Elvan ile başka dairelerde oturan 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulansa alınan Samiye Elvan ile komşuları Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Samiye Elvan ile 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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