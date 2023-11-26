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        Konya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:51
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        Konya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Kozanlı ve Sarıyayla mahallelerinde meydana gelen sel sonucu, bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

        Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkının ardından itfaiye ekipleri suyu tahliye etti.

        Öte yandan şiddetli rüzgarın etkisiyle Ankara Caddesi üzerinde beton elektrik direği devrildi. Ekiplerin çalışmasıyla direk olay yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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