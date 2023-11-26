Konya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kozanlı ve Sarıyayla mahallelerinde meydana gelen sel sonucu, bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazileri su altında kaldı.
Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkının ardından itfaiye ekipleri suyu tahliye etti.
Öte yandan şiddetli rüzgarın etkisiyle Ankara Caddesi üzerinde beton elektrik direği devrildi. Ekiplerin çalışmasıyla direk olay yerinden kaldırıldı.
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