Beyşehir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezinde fırtına nedeniyle bazı ev ve binaların çatılarından kiremit ve saçlar yerinden sökülerek etrafa savrulurken, elektrik ve telefon nakil hatlarında da kopmalar meydana geldi.

Yeni Mahalle, Termiye Çayı kenarında bulunan çınar ağaçlarından biri de şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılarak yol kenarında park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken, olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve motorlu testere ile ağacın gövde ve dallarını keserek otomobilin üzerinden kaldırmaya çalışırken, belediye ekipleri de gövdesi kırılan ağacın diğer dallarının çevreye zarar vermemesi için çalışma başlattı.