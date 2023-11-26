Seydişehir'de fırtına ve yıldırım evlere zarar verdi Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, işyerlerinin camları kırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu 1 ev zarar gördü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, işyerlerinin camları kırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu 1 ev zarar gördü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Taraşçı Mahallesi'nde Kamil Süngülü'ye ait evin çatısı uçtu. Seydişehir Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri olası bir kazaya karşı bölgede önlem aldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı caddelerde ağaçlar yerinden söküldü.

Kozlu Mahallesinde de Şaban Güzel, Kadir Özkan ve Ali Rıza Güneş'in yaşadığı iki katlı eve yıldırım düştü.

Evin çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe sebep olan yangında hasar meydana geldi.