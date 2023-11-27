Konya'daki iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Cuma Zararsız yönetimindeki 42 FZ 791 plakalı otomobil, Apak Kaşı Mevkisi'nde, yoldaki buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı bölgedeki diğer kazada ise Efe Malatyalı idaresindeki 42 AIM 805 plakalı otomobil, Apak Kaşı Mevkisi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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