Cihanbeyli'de etkili olan sağanağın ardından temizlik çalışması başlatıldı Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

İlçenin bazı mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, arazilerde ve mahalle içlerinde su baskınlarına yol açtı.

Sağanak, Bulduk, Korkmazlar ve Kütükuşağı mahallelerinde yoğun su birikintisine neden oldu.

Cihanbeyli Belediyesi ekipleri, zarar gören mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan zarar gören yollarda da Belediye ekipleri bakım onarım çalışması yapıyor.