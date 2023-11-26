Konya'da 2 eve yıldırım düştü

KONYA'nınSeydişehir ilçesinde gece yağmur sırasında 2 eve yıldırım düştü. Evlerde hasar oluştu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Kozlu Mahallesi´nde meydana geldi. Gece boyu süren yağmur sırasında Şaban Güzel ve Ali Rıza Güneş´e ait evlere yıldırım düştü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri evlerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. 6 kişinin yaşadığı evlerde hasar meydana geldi.

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