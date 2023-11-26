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        Konya'da 2 eve yıldırım düştü

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde gece yağmur sırasında 2 eve yıldırım düştü. Evlerde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:40
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        Konya'da 2 eve yıldırım düştü
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        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde gece yağmur sırasında 2 eve yıldırım düştü. Evlerde hasar oluştu.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Kozlu Mahallesi´nde meydana geldi. Gece boyu süren yağmur sırasında Şaban Güzel ve Ali Rıza Güneş´e ait evlere yıldırım düştü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri evlerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. 6 kişinin yaşadığı evlerde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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