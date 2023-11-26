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        Minibüsün refüje çarptığı kazada ölen 2 çocuk toprağa verildi

         KONYA´dasürücüsününkontrolünden çıkan minibüsün önce refüje sonra ağaçlara çarptığı kazada ölen Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) toprağa verildi. Muharrem Aknur´un cenazesinin ise memleketi Muş´a gönderileceği öğrenildi. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi devam ediyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:50
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        Minibüsün refüje çarptığı kazada ölen 2 çocuk toprağa verildi
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         KONYA´dasürücüsününkontrolünden çıkan minibüsün önce refüje sonra ağaçlara çarptığı kazada ölen Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) toprağa verildi. Muharrem Aknur´un cenazesinin ise memleketi Muş´a gönderileceği öğrenildi. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi devam ediyor. 

        Kaza, dün saat 22.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Saim Aknur'un kullandığı 49 AAC 437 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Muharrem Aknur (16), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45) oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72), ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur ve Yiğit Uğur Azat doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Yaren Aknur ile Yiğit Uğur Azat, sabah saatlerinde Araplar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Muharrem Aknur'un cenazesinin de memleketi Muş'a gönderileceği öğrenildi. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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