Konya'da yıkılan barakadaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çakıllar Mahallesi Kirazlibunar mevkisindeki bir bağda bulunan baraka yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, barakadaki Selahattin T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Emirhan Ç, Seyit D. ve Serkan D. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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