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        Konya'da 12 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Konya'da 12 katlı bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:19
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        Konya'da 12 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Konya'da 12 katlı bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak'taki Altın Damla Konutlarında bulunan 12 katlı binanın 8. katında Osman B'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın bir süre sonra 9. kata da sıçradı. Komşuların haber vermesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

        Yangının bulunduğu bina ve bitişiğindeki binada oturanlar kısa sürede tahliye edildi, çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 bina sakini, komşuları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, binanın 8. katı ile üst katlarında hasar meydana geldi.

        Öte yandan yangın çıkan binanın 9. katında ikamet eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan'ın da dumandan etkilenenler arasında olduğu öğrenildi.

        Dumandan etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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