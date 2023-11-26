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        Fırtınadan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı: 1 ölü, 3 yaralı

        KONYA´nınAkşehir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişinin, yağmur ve fırtınadan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı. Göçük altında kalan Selahattin Türk (25), hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:00
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        Fırtınadan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı: 1 ölü, 3 yaralı
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        KONYA´nınAkşehir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişinin, yağmur ve fırtınadan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı. Göçük altında kalan Selahattin Türk (25), hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

        Olay, Akşehir ilçesi Çamlı Mahallesi´ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda yürüyüşe çıkan bir grup yağmur ve fırtınadan korunmak için girdikleri barakanın yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle çökmesi sonucunda altında kaldı. Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göçük altında kalan Selahattin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Barakada bulunan Emirhan Çakıcı, Seyit Dura ve Serkan Dura ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bir kişi iseolaydan yaralanmadan kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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