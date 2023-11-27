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        Yangında dumandan etkilenen eski bakanın annesi gözetim altında

        KONYA´dadünbir sitedeki apartmanın 8´inci katında çıkan yangın, Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan´ın annesi Samiye Elvan'ın (91) evine sıçradı. Dumanların kapladığı dairede Bakan Elvan'ın annesi, kardeşi Osman Elvan (59), Yeğeni Nuri Taha Elvan (27) ile 10'uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi  (63) yeğeni Sema Servi (41) ve bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Samiye Elvan'ın kan değerlerinin düzelmesi için kontrol altında tutulduğu öğrelirken, yakınları ve bina sakini taburcu edildi. Yangının çıkış nedeninin ise elektrik kontağı olabileceği üzerinde duruluyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:00
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        Yangında dumandan etkilenen eski bakanın annesi gözetim altında
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        KONYA´dadünbir sitedeki apartmanın 8´inci katında çıkan yangın, Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan´ın annesi Samiye Elvan'ın (91) evine sıçradı. Dumanların kapladığı dairede Bakan Elvan'ın annesi, kardeşi Osman Elvan (59), Yeğeni Nuri Taha Elvan (27) ile 10'uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi  (63) yeğeni Sema Servi (41) ve bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Samiye Elvan'ın kan değerlerinin düzelmesi için kontrol altında tutulduğu öğrelirken, yakınları ve bina sakini taburcu edildi. Yangının çıkış nedeninin ise elektrik kontağı olabileceği üzerinde duruluyor. 

        Yangın, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak´taki Altındamla Konutları´nda çıktı. Sitedeki 11 katlı apartmanın 8´inci katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti. Apartmanın 9´uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan´ın annesi Samiye Elvan ile evde bulunan kardeşi Osman Elvan, yeğeni Nuri Taha Elvan ile 10'uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi, yeğeni Sema Servi ve bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen eski bakanın yakınları ve bina sakini sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Samiye Elvan, hastaneye kaldırılan yakınlarının ve dumandan etkilenen bina sakininin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

        KONTROL AMAÇLI HASTANEDE 

        Dumandan etkilenen eski bakanın annesi Samiye Elvan'ın durumunun iyi olduğu ancak yükselen kan değerlerinin düşmesi gerektiği için hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Elvan'ın yakınları Osman Elvan, Ayşe Hayriye Servi, Sema Servi, Nuri Taha Elvan ve bina sakini Recep Çetin'in yapılan kontrollerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

        YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak yangının neden çıktığı konusunda araştırmalar sürüyor. Yangının çıkış sebebi, itfaiye ve polis ekiplerinin düzenleyeceği raporun ardından kesinleşecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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