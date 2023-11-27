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        Konya'da Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

        Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından, Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Her Yerde" adlı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:59
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        Konya'da Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından, Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Her Yerde" adlı etkinlik düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Konya Çocuk Hakları İl Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kulesite Avm'de düzenlenen etkinlikte ailelere ve çocuklara yapboz, rüzgar gülü, satranç gibi çeşitli hediyeler verildi.

        Açıklamada ayrıca yüz boyama ve animasyon gösterileri düzenlendiği ifade edildi.

        Etkinliğe, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk ile çocuklar katıldı.

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