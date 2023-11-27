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        Beyşehir'de fırtına seralarda da zarara yol açtı

        Beyşehir ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınadan bazı seralarda zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:45
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        Beyşehir'de fırtına seralarda da zarara yol açtı
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        Beyşehir ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınadan bazı seralarda zarara neden oldu.

        İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde sağanağın ardından etkili olan şiddetli rüzgar kıvırcık marul ekili olan 4 bin metrekarelik serayı yıktı.

        Sera sahibi Mehmet Evli, Çayır mevkisinde bulunan ve kıvırcık marul yetiştirdiği seranın bölgede etkili olan sağanak sonrası başlayan şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldığını belirtti.

        Evli, "Zararımızın telafisine yönelik destekte bulunmak ve tespit çalışması talebimiz için ilgili kurumlara müracaatta bulunacağız." dedi.

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