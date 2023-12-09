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        Konya'da Mesnevi'den Günümüze Işık Tutmak Konferansı düzenlendi

        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mesneviden Günümüze Işık Tutmak Konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:22
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        Konya'da Mesnevi'den Günümüze Işık Tutmak Konferansı düzenlendi
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        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mesneviden Günümüze Işık Tutmak Konferansı gerçekleştirildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Çalışır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kılıç, yaptığı açıklamada, idarecilerin, ilim adamlarının ve akademisyenlerin Şebiarus zamanında Konya'da buluştuğuna dikkati çekti.

        Tasavvuf camiası ve tasavvufa gönül veren insanların buluşmasının fırsat olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hem ülkemiz içinden hem ülkemiz dışından gelenlerin kavuştuğu, birleştiği bir yer oluyor. Konya'da her milletten Mevlana aşıklarını görmeniz mümkün. Bu aslında Mevlana'nın felsefesine çok uygun bir tecelli ediyor. Daha güzel şeylerde olur inşallah." dedi.

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        Galeri

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