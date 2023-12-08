Konyaspor Teknik Direktörü Keleş: Kazanan taraf biz olmak istiyoruz Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ''Sivas özellikle deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. 3 galibiyeti var. 3'ünü de deplasmanda kazandı. Sivas maçı zor olacak, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ''Sivas özellikle deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. 3 galibiyeti var. 3'ünü de deplasmanda kazandı. Sivas maçı zor olacak, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam eden yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş ve Adil Demirbağ antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SİVAS MAÇI ZOR, AMA KAZANAN TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Hakan Keleş, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, ''Önümüzde Sivasspor maçımız var. Bizim için önemli bir maç. İyi bir gidişatımız var. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Çünkü Sivas özellikle deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. 3 galibiyeti var. 3'ünü de deplasmanda kazandı. Sivas maçı zor olacak, ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz'' diye konuştu.

"TAKIMIN KONUMUNDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Yeni transferler noktasında araştırmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keleş, "Tabii ki takımımızın şu anki konumundan memnun değiliz. Gerekli mevkilere transfer için çalışıyoruz Oyuncuları takip ediyoruz ve bu hafta birkaçını izlemeye gideceğiz. Gerekli mevkilere, gerekli takviyeleri yapacağız" şeklinde konuştu.

Takımda sakat oyuncularında bulunduğunu ifade eden Keleş, ''4-5 oyuncumuzun sakatlığı söz konusu. Muhammet Demir, Gökhan Töre var. Nelson Oliveira bir sakatlık geçirdi, ardından bir hastalık geçirdi. Dün takımla birlikteydi, ancak bugün boynundan bir sıkıntı yaşadığı için antrenmana katılmayacak. Mehmet Ali Büyüksayar ise kupa maçında üst adalesinde problem yaşamış, o yüzden antrenmana çıkamayacak. Ahmet Oğuz sakatlıktan kurtuldu, takımla birlikte bugün antrenmana çıktı. Sakatlıklarla uğraşıyoruz, fakat elimizde iyi de bir kadromuz var. Kadrodaki oyuncularımızın performansını yükseltmek için uğraşıyoruz." dedi.

ALİ DEMİRBAĞ: KULAĞIM DIŞARIYA KAPALI

Futbolcu Adil Demirbağ ise bir gazetecinin 'Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın transfer listesinde yer aldığınız söyleniyor?' sorusuna, ''İsmail hocanın eski öğrencisiyim. Ben de sizin gibi gelişmeleri medyadan takip ediyorum. Benim dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor futbolcusu olarak buraya yüzde 100'ümü vermek istiyorum. Diyecek bir şeyim yok. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Kendimi, ailemi ve camiamı gururlandırıyorsam ne mutlu'' diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konyaspor'un antrenmanından detay

-Hakan Keleş'in açıklamaları

-Adil Demirbağ'ın açıklamaları

-Detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-12-08 16:40:41