Konya'da eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Konya'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanığın avukatı, çocukları ve tanıklar katıldı.

Tutuklu sanık Yılmaz G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme heyeti sanığın çocuklarını dinledi.

Tanık E.Y. sanığın kadına tabancayla 3 el ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirim hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Yılmaz G, 4 Nisan'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi (34), Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde, tabancayla öldürmüş, babasının evinde gözaltına alınan sanık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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