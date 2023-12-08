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        Orgeneral Kadıoğlu, Türk Yıldızları ile uçtu

        HAVAKuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'da konuşlu Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile eğitim uçuşuna katıldı. Kadıoğlu'nun kokpit içi görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:10
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        Orgeneral Kadıoğlu, Türk Yıldızları ile uçtu
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        HAVAKuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'da konuşlu Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile eğitim uçuşuna katıldı. Kadıoğlu'nun kokpit içi görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

        Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde incelemelerde bulundu. Orgeneral Kadıoğlu, üste konuşlu dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotimi Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşuna katıldı. Konya semalarında uçan Kadıoğlu'nun uçuş esnasındaki kokpit içi görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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