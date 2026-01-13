Konya'nın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 6 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ilgın, Hüyük ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.