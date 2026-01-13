Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

        Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın 10 ilçesinde eğitime kar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.

        Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

        Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 6 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Ilgın, Hüyük ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime ara verildiği açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kulu'da kar yağışı etkili oldu
        Kulu'da kar yağışı etkili oldu
        Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyemiz vizyon...
        Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyemiz vizyon...
        Meram Belediyesi sıfır atık eğitimleriyle geleceğe yatırım yapıyor
        Meram Belediyesi sıfır atık eğitimleriyle geleceğe yatırım yapıyor
        Konya'da cinayet ve yaralama sanığına 25 yıl hapis cezası
        Konya'da cinayet ve yaralama sanığına 25 yıl hapis cezası
        Hüyük Kaymakamı Evsen ve Başkan Sefer yeni açılacak aile destek merkezini i...
        Hüyük Kaymakamı Evsen ve Başkan Sefer yeni açılacak aile destek merkezini i...
        Beyşehir Devlet Hastanesi 2025'te 650 bin kişiye hizmet verdi
        Beyşehir Devlet Hastanesi 2025'te 650 bin kişiye hizmet verdi