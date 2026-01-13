GÜNCELLEME - Konya'nın ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Karatay, Ilgın ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde 1, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede, merkez Meram ilçesinde ise taşımalı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 9 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karatay, Ilgın ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.