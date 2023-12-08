Konya'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Konya’nın Karatay ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinden emanet aldığı 42 Y 0734 plakalı otomobil ile Erenler Mahallesi Bafra Sokak’ta seyreden E.E. bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, E. E'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. E.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.