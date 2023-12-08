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        Konya'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:12
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        Konya'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Konya’nın Karatay ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, iş yerinden emanet aldığı 42 Y 0734 plakalı otomobil ile Erenler Mahallesi Bafra Sokak’ta seyreden E.E. bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, E. E'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. E.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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