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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:33
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ş'nin ev, iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, 150 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu nitelikli hap, 3 uyuşturucu madde hazırlama aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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