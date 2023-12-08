Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ş'nin ev, iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, 150 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu nitelikli hap, 3 uyuşturucu madde hazırlama aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.