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        Eşini öldürüp aldatıldığını iddia etmişti; savcı mütalaasında `aldatan sanık´ dedi

        KONYA'da,kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ebru Gürpe'yi (33) öldüren Yılmaz Gürpe'nin (33) yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, Yılmaz Gürpe'nin 'Beni aldatıyor' şeklinde verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu ve haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya çalıştığının görüldüğünü belirten savcı, öldürülen Ebru Gürpe'nin aldatıldığı için 20 yıllık eşi olan Yılmaz Gürpe'yi terk ettiğinin anlaşıldığını belirti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:00
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        Eşini öldürüp aldatıldığını iddia etmişti; savcı mütalaasında `aldatan sanık´ dedi
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        KONYA'da,kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ebru Gürpe'yi (33) öldüren Yılmaz Gürpe'nin (33) yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, Yılmaz Gürpe'nin 'Beni aldatıyor' şeklinde verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu ve haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya çalıştığının görüldüğünü belirten savcı, öldürülen Ebru Gürpe'nin aldatıldığı için 20 yıllık eşi olan Yılmaz Gürpe'yi terk ettiğinin anlaşıldığını belirti.

        Olay, 5 Nisan 2023 tarihinde saat 19.00'da Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da oturan ve turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, caddede kızıyla yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye tabancayla 2 el ateş etti. Ebru Gürpe yere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise kızını geldiği otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Gürpe, kurtarılamadı. 'Yaralama' ve 'Hırsızlık' suçlarından kaydı olan Yılmaz Gürpe, polisi arayıp teslim olacağını belirterek adresi verdi. Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla gözaltına alınan Yılmaz Gürpe tutuklandı.

        Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde  'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Yılmaz Gürpe´nin yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, Yılmaz Gürpe'nin, evi terk edip, ayrı yaşamaya başlayan eşi Ebru Gürpe'ye barışmak için aracı göndermesine rağmen, karşılık vermediği, bu nedenle Antalya'dan tabanca alarak, Konya'ya geldiği ve suçu 'tasarlayarak' işlediğini belirtti.  

        'TELEFONUNDA  'HATUNUM' DİYE KAYITLI'

        Mütalaada, Yılmaz Gürpe'nin cep telefonunun Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından incelendiğinde eşi Ebru Gürpe'nin numarasının 'Hatunum' diye kayıtlı olduğu ve eşine 'Hiç mi beni sevmedin?' şeklinde mesaj attığının tespit edildiğine yer verildi. Gürpe'nin savunmalarında 'Beni aldatıyor' şeklindeki beyanlarının çelişkili olduğu ve haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya çalıştığının görüldüğü belirtilerek, öldürülen Ebru Gürpe'nin aldatıldığı için 20 yıllık eşi olan Yılmaz Gürpe'yi terk ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.   

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİLDİ

        Savcılık, Yılmaz Gürpe için 'tasarlayarak eşe karşı canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini ve herhangi bir indirimde bulunulmamasını talep etti. 

        Duruşma, taraf avukatlarının savunma için ek süre istemesi üzerine ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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