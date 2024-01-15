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        Konya'da beyaz eşya ve mobilya yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi

        Konya'da, beyaz eşya ve mobilya yüklü kamyonette 78 kilogram skunk ele geçirildi, yakalanan iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:01
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        Konya'da beyaz eşya ve mobilya yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi
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        Konya'da, beyaz eşya ve mobilya yüklü kamyonette 78 kilogram skunk ele geçirildi, yakalanan iki zanlı tutuklandı.

        Polis ekipleri, uygulama noktasında mobilya ve beyaz eşya yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

        Narkotik köpek eşliğinde arama yapan ekipler, buzdolabı ve bazı mobilyaların içerisine gizlenmiş 69 parça halinde 78 kilogram skunk ele geçirdi.

        Araçtaki şüpheliler M.A. ve S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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