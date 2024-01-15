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        Konya'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:12
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        Konya'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

        İsmail Ş. idaresindeki 68 ABH 582 plakalı otomobil, Talatpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Girişken'e (15) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Girişken ağır yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Girişken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü İsmail Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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