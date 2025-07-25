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        Beyşehir'de patates ekili alanlar kontrol edildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates ekili alanlarında zararlı ve hastalık kontrolleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:47
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        Beyşehir'de patates ekili alanlar kontrol edildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates ekili alanlarında zararlı ve hastalık kontrolleri yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekimi yapılan patates tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı, bitkilerin gelişim durumlarını inceledi.

        Kontrollerde, üreticilere bitkisel üretim, zirai mücadele ve bahçe ıslahı konularında bilgi verildi.

        Çiftçilerin herhangi bir sorunla karşılaşması durumdan ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.​​​​​​​

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