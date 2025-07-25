Beyşehir'de patates ekili alanlar kontrol edildi

Çiftçilerin herhangi bir sorunla karşılaşması durumdan ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.​​​​​​​

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekimi yapılan patates tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı, bitkilerin gelişim durumlarını inceledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.